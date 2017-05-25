Рева рассказал об изменениях в начислении пенсионного стажа

Это стаж работы до 2000 года и после 2000 года. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, до 1 июля 2000 года - это стаж, будет учитываться по материалам трудовых книжек. После этой даты, стаж будет учитывается в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Там открыты счета на каждого работающего, по которым и ведется учет всех уплаченных взносов.

Помимо этого, начиная с 2004 года начал вестись учет не просто выплат ли выплат, но и уплаченной суммы, - пояснил министр, добавив, что и первый, и второй стаж абсолютно равнозначны для расчета пенсий.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уже с 1 октября текущего года девять миллионов украинских пенсионеров получат повышенные пенсии.

Как сообщал УРА-Информ, вчера премьер-министр заявил, что готов нести личную ответственность за результат пенсионной реформы.