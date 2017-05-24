Наличный доллар в среду упал до 26,35 гривен

Наличные евро потерял 15 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,35 гривен, а евро можно купить 29,59 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,18, продажи 26,20-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0926, продажи - 26,3535 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,20, продажи - 29,20-29,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,9524, продажи - 29,5898 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,274, продажи - 4,693 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 23 мая, наличный доллар потерял семь копеек. Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,38 гривен, а евро можно было купить по 29,74 гривен.