Германия выпустила монету номиналом 50 евро - ФОТО

Ее номинал составил 50 евро. Коллекционная монета, посвященная 500-летию Реформаци, вышла в Германии впервые.

Как сообщает Deutsche Welle, монета сделана из золота. Ее вес составляет 7,78 граммов и она была выпущена в 150 тысячах экземпляров, которые сразу же были раскуплены.

Реальная стоимость монеты составляет примерно 330 евро. На монете изображена роза Лютера - известный символ лютеранства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 20 апреля в Украине ввели в обращение новую памятную монету "Николай Костомаров". Ее Национальный банк Украины посвятил общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту.

Как сказано на официальном сайте регулятора, Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества "Кирилло-Мефодиевские братство", автором его программного документа "Книга бытия украинского народа", отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы.