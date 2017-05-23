АЭС Украины за сутки произвели 231,48 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечается, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.

Кроме того, на АЭС Украины в данный момент на ремонте находятся три энергоблока. Среди них, №3 Запорожской АЭС, №5 Запорожской АЭС и №3 Южно-Украинской АЭС - все они не могут осуществляеть работу в штатном режиме.

В свою очередь диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 650 МВт, РАЭС - 2800 МВт, ЮУАЭС - 1 570 МВт, ХАЭС - 1 995 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не станет прощать долги за электричество предприятиям "ЛНР". А тем более, что есть задолженности у тех предприятий, что раньше регистрировались на украинской территории.