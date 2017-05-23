09:38 23.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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АЭС Украины за сутки произвели 231,48 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские атомщики за сутки 22 мая выработали 231,48 млн кВт-ч электроэнергии. Сейчас на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

АЭС Украины за сутки произвели 231,48 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечается, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.

Кроме того, на АЭС Украины в данный момент на ремонте находятся три энергоблока. Среди них, №3 Запорожской АЭС, №5 Запорожской АЭС и №3 Южно-Украинской АЭС - все они не могут осуществляеть работу в штатном режиме.

 В свою очередь диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 650 МВт, РАЭС - 2800 МВт, ЮУАЭС - 1 570 МВт, ХАЭС - 1 995 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Украина не станет прощать долги за электричество предприятиям "ЛНР". А тем более, что есть задолженности у тех предприятий, что раньше регистрировались на украинской территории.


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