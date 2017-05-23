90% импорта растительных масел в Украину составляет пальмовое масло

В свою очередь, импорт масел составляет 146 тыс тонн (+2,8% к соответствующему периоду прошлого сезона).

В сообщении говорится, что из общего импорта почти 90% — это пальмовое масло, которое импортируется в основном из Индонезии.

Напоминаем, что Украина второй месяц подряд наращивает импорт пальмового масла. Эксперты отмечают, что это происходит из-за попытки производителей удешевить продукцию.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина в течение нынешнего года успела импортировала примерно 42 тысячи тонн пальмового масла.