14:59 23.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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90% импорта растительных масел в Украину составляет пальмовое масло

В ассоциации "Укролияпром" сообщают, что экспорт растительных масел составил в этом году 4149 тыс тонн, что на 24% превышает показатели за сентябрь-апреля 2015/2016 годов.

90% импорта растительных масел в Украину составляет пальмовое масло

В свою очередь, импорт масел составляет 146 тыс тонн (+2,8% к соответствующему периоду прошлого сезона).

В сообщении говорится, что из общего импорта почти 90% — это пальмовое масло, которое импортируется в основном из Индонезии.

Напоминаем, что Украина второй месяц подряд наращивает импорт пальмового масла. Эксперты отмечают, что это происходит из-за попытки производителей удешевить продукцию.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина в течение нынешнего года успела импортировала примерно 42 тысячи тонн пальмового масла.


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