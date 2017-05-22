10:59 22.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запорожская АЭС подключила к сети первый энергоблок

Сегодня, 22 мая, энергоблок №1 Запорожской атомной электростанции снова подключился к энергосети. Теперь на Запорожской АЭС работают четыре энергоблока.

Запорожская АЭС подключила к сети первый энергоблок

Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается, суммарная мощность генераторов составляет 3 245 МВт.

При этом замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала не зафиксировано.

Кроме того, радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне  – 8-12 микрорентген в час. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", атомные станции Украины в течение суток выработали 244,90 млн кВт-ч электроэнергии. Противопожарное, экологическое и адиационное состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. 


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