Доллар в обменниках потерял копейку

Наличный евро набрал 10 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,45 гривен, а евро можно купить 29,58 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,45-26,28, продажи 26,26-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1926, продажи - 26,4464 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,28, продажи - 29,20-30,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,9659, продажи - 29,5828 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,550, продажи - 4,550-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,287, продажи - 4,675 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 19 мая, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,20 гривен, а евро можно было купить по 29,48 гривен.