15:38 19.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Балаклее восстановили 70% инфраструктуры, - Зубко

В н.п. Балаклея уже на данный момент смогли возобновить примерно 70 процентов бывшей инфраструктуры.

В Балаклее восстановили 70% инфраструктуры, - Зубко

При этом восстановили в населенном пункте примерно 85-ть процентов жилых многоэтажек и примерно 55 процентов частных домохозяйств. Эти сведения сегодня распространил Г. Зубко – министр ЖКХ, пребывая в н.п. Балаклея.

Сейчас – по его словам – в городе продолжают выполнять многие восстановительные работы – в социальной сфере и в жилом секторе. В жилых зданиях практически 100 процентов окон и крыш уже было заменено на новые. По итогам ранее случившейся ЧС оказалось, как известно, повреждено примерно 390 разных объектов.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле в Балаклее занимались возобновлением газового снабжения.


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