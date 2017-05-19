17:14 19.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине предлагают внедрить 4G, - Кубив

Некоторые компании, трудящиеся в Китае, выступили с предложением внедрить в нашей стране 4G. 

Украине предлагают внедрить 4G, - Кубив

Эти сведения распространил в ходе одного из брифингов Степан Кубив – министр Украины по делам развития экономики. Согласно его заявлению – Украине уже было предложено такое – внедрить 4G. С таким предложением уже обращались Huawei, а также  ZTI.

Когда украинская делегация посещала Китай – то данная тема поднималась и другие компании присоединялись к дискуссии. Был согласован принцип дорожной карты, которую затем применят в данном вопросе – подчеркнул Кубив.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве еще в 2016-ом году было выдвинуто предложение относительно внедрения в метро города технологий 3G.


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