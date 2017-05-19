12:17 19.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что реформа позволит ликвидировать дефицит Пенсионного фонда

Если парламент примет пенсионную реформу, уровень жизни пенсионеров улучшится уже за пять лет.

Гройсман заверил, что реформа позволит ликвидировать дефицит Пенсионного фонда

Ее принятие также поможет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет. Об этом в пятницу, 19 мая, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, уже до конца 2017 года будет внесен закон об осовременивании пенсий военным пенсионерам. Я уверяю всех прямо сейчас с трибуны парламента, до конца года этот закон будет внесен, - пояснил глава правительства.

Он также подчеркнул, что пенсия граждан должна зависеть от трудового стажа. Человек со стажем 25 лет должен получать больше, чем человек, у которого стаж десять лет, - уверен Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман надеется, что народные депутаты до конца нынешней сессии одобрят пенсионную реформу. По его подсчетам с 1 октября текущего года пенсия для девяти миллионов граждан страны будет повышена.


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