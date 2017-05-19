Гройсман заверил, что реформа позволит ликвидировать дефицит Пенсионного фонда

Ее принятие также поможет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет. Об этом в пятницу, 19 мая, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, уже до конца 2017 года будет внесен закон об осовременивании пенсий военным пенсионерам. Я уверяю всех прямо сейчас с трибуны парламента, до конца года этот закон будет внесен, - пояснил глава правительства.

Он также подчеркнул, что пенсия граждан должна зависеть от трудового стажа. Человек со стажем 25 лет должен получать больше, чем человек, у которого стаж десять лет, - уверен Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман надеется, что народные депутаты до конца нынешней сессии одобрят пенсионную реформу. По его подсчетам с 1 октября текущего года пенсия для девяти миллионов граждан страны будет повышена.