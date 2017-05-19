19:40 19.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Черниговщине для ремонта дорог выделили три процента от нужной суммы

На Черниговщине главная причина крайне плохого состояния автодорог является именно чрезвычайно низкое финансирование.

Черниговщине для ремонта дорог выделили три процента от нужной суммы

Так, для приведения дорог региона в порядок средств катастрофические недостает. Эти сведения передали в службе автотрасс региона. А протяженность же дорожной сети составляет на Черниговщине сейчас около 7700 километров. Де-факто финансирование ремонта автотрасс в течение последних несколько лет – это один-три всего процента от нужной суммы денег.

Также по причине нехватки денег нарушены и межремонтные сроки. Также нет никаких шансов провести переоборудование трасс, применяя для этого новые материалы и современные методы работы.

Как сообщал УРА-Информ, четыре миллиарда будут привлечены в н.п. Днепр специально для ремонтирования дорог.


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