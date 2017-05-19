Черниговщине для ремонта дорог выделили три процента от нужной суммы

Так, для приведения дорог региона в порядок средств катастрофические недостает. Эти сведения передали в службе автотрасс региона. А протяженность же дорожной сети составляет на Черниговщине сейчас около 7700 километров. Де-факто финансирование ремонта автотрасс в течение последних несколько лет – это один-три всего процента от нужной суммы денег.

Также по причине нехватки денег нарушены и межремонтные сроки. Также нет никаких шансов провести переоборудование трасс, применяя для этого новые материалы и современные методы работы.

Как сообщал УРА-Информ, четыре миллиарда будут привлечены в н.п. Днепр специально для ремонтирования дорог.