17:37 18.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский бизнес нужно защитить от произвола, - Гройсман

Украинский бизнес, а также и иностранный, который на данном этапе функционирует в нашей стране, следует защитить от произвола.

Украинский бизнес нужно защитить от произвола, - Гройсман

Про это 18-го мая сообщил украинский премьер – Владимир Гройсман. Согласно его мнению – бизнес в нашем государстве необходимо постоянно защищать – в основном именно от произвола, который идет от правоохранителей. Гройсман сказал это в рамках сегодняшних переговоров с представителями бизнес-ассоциации Европы.

Правительство всегда пребывало на стороне интересов бизнеса, потому что убеждено, что поступки правоохранителей в его отношении обязаны быть адекватными – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году Гройсман заявлял о том, что власть намерена заниматься проблемами бизнеса.


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