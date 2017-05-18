Украинский бизнес нужно защитить от произвола, - Гройсман

Про это 18-го мая сообщил украинский премьер – Владимир Гройсман. Согласно его мнению – бизнес в нашем государстве необходимо постоянно защищать – в основном именно от произвола, который идет от правоохранителей. Гройсман сказал это в рамках сегодняшних переговоров с представителями бизнес-ассоциации Европы.

Правительство всегда пребывало на стороне интересов бизнеса, потому что убеждено, что поступки правоохранителей в его отношении обязаны быть адекватными – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году Гройсман заявлял о том, что власть намерена заниматься проблемами бизнеса.