Новый глава НБУ будет назначен уже к сентябрю, - Данилюк

Уже есть ряд кандидатов на должность главы центрального банка, в том числе "предпочтительный". Об этом рассказал в четверг, 11 мая, в интервью агентству Reuters министр финансов Украины Александр Данилюк.

При этом глава ведомства не назвал приоритетного кандидата, отметив, что окончательное решение должно быть принято президентом страны. Вместе с тем министр отметил, что глава украинского подразделения Райффайзен Владимир Лавренчук "обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным главой НБУ".

Данилюк также подчеркнул, что Кабмин надеется, что парламент к середине июля примет долгожданный пакет реформ, утверждение которого является одним из условий продолжения поддержки Международного валютного фонда, представители которого приедут в Киев на следующей неделе. Он также допускает, что три транша кредита МВФ, которые Киев надеется получить в этом году, могут быть объединены, но, по его словам, формально этот вопрос еще не обсуждался

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, 10 мая был назначен временно исполняющий обязанности главы НБУ. Им стал первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.