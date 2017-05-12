08:15 12.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Новый глава НБУ будет назначен уже к сентябрю, - Данилюк

Новый глава Национального банка Украины появился к сентябрю.

Новый глава НБУ будет назначен уже к сентябрю, - Данилюк

Уже есть ряд кандидатов на должность главы центрального банка, в том числе "предпочтительный". Об этом рассказал в четверг, 11 мая, в интервью агентству Reuters министр финансов Украины Александр Данилюк.

При этом глава ведомства не назвал приоритетного кандидата, отметив, что окончательное решение должно быть принято президентом страны. Вместе с тем министр отметил, что глава украинского подразделения Райффайзен Владимир Лавренчук "обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным главой НБУ".

Данилюк также подчеркнул, что Кабмин надеется, что парламент к середине июля примет долгожданный пакет реформ, утверждение которого является одним из условий продолжения поддержки Международного валютного фонда, представители которого приедут в Киев на следующей неделе. Он также допускает, что три транша кредита МВФ, которые Киев надеется получить в этом году, могут быть объединены, но, по его словам, формально этот вопрос еще не обсуждался

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, 10 мая был назначен временно исполняющий обязанности главы НБУ. Им стал первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.


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