Наличный доллар в пятницу повысился до 26,50 гривен

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,50 гривен, в евро можно купить по 28,94 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50-26,30, продажи 26,35-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1885, продажи - 26,5012 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,30-28,55, продажи - 28,65-29,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2628, продажи - 28,9439 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,530, продажи - 4,530-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,251, продажи - 4,660 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 11 мая, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял 17 копеек. Таким образом вчера доллар можно было купить по 26,49 гривен, а евро продавался по 28,96 гривен.