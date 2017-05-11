Депутат Ирпенского горсовета задекларировал почти 200 квартир

Общая площадь его квартир составила почти восемь тысяч квадратных метров. Как сказано в его электронной декларации, в прошлом году политик "прекратил право собственности" на 400 квартир.

При этом доход от продажи недвижимости он указал чуть более 50 миллионов гривен. Кроме квартир, Оверков имеет четыре жилых дома, 18 земельных участков и больше 16 миллионов гривен сбережений.

Вместе с тем сам Оверко заявил, что он один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно.

Я занимаюсь строительством и вкладываю в бизнес все средства. В семье я главный заробитчанин, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двоих детей, – рассказал он журналистам, добавив, что сейчас он имеет в собственности 191 квартиру, однако в декларации указано 186.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинским рекордсменом по количеству задекларированных квартир считался городской голова Ирпеня Владимир Карплюк. Он в 2013 году купил 67 квартир площадью свыше семь тысяч квадратных метров и заплатил за них 21 миллион гривен.