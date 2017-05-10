11:17 10.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский стартап помог привлечь инвестиции, - Гройсман

Украинский стартап под названием Grammarly уже помог привлечь в страну 110 миллионов долларов из-за рубежа. 

Украинский стартап помог привлечь инвестиции, - Гройсман

Эти данные распространил сегодня при помощи Facebook украинский правительственный глава - Владимир Гройсман. Согласно его информации – образованный ранее компанией онлайн-сервис дает возможность улучшить имеющееся качество общения с учетом стиля пользователя. Он также предлагает поправки, делающие текст верным во всех смыслах.

Разработка данная пользуется популярностью – число пользователей – примерно 6,9 миллиона, а  также за апрель указанным приложением предлагалось 14 миллиардов улучшенных текстов – отметил также Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко одобрил схему привлечения инвестиций.


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