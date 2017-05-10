Украинский стартап помог привлечь инвестиции, - Гройсман

Эти данные распространил сегодня при помощи Facebook украинский правительственный глава - Владимир Гройсман. Согласно его информации – образованный ранее компанией онлайн-сервис дает возможность улучшить имеющееся качество общения с учетом стиля пользователя. Он также предлагает поправки, делающие текст верным во всех смыслах.

Разработка данная пользуется популярностью – число пользователей – примерно 6,9 миллиона, а также за апрель указанным приложением предлагалось 14 миллиардов улучшенных текстов – отметил также Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко одобрил схему привлечения инвестиций.