Исполнять обязанности главы НБУ будет Яков Смолий

До окончательного согласования кандидатуры нового главы регулятора, исполнять обязанности будет первый заместитель действующего главы НБУ Яков Смолий. Об этом вчера в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, длительный междупленарный период привел к тому, что президент не смог до конца провести консультации с следующей кандидатурой, которая будет предложена на должность председателя НБУ.

Если Гонтарева уходит в отпуск, а именно 10 мая заканчивается срок, когда она объявила о том, что намерена подать в отставку, то выполнять ее обязанности будет первый заместитель Яков Смолий. Глава государства определится с новой кандидатурой после политических консультаций с парламентом, - пояснила политик, добавив, что Гонтарева представит отчет в Верховной Раде о своей работе, если будет такая необходимость.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 апреля Гонтарева объявила о своей отставке.