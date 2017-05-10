07:58 10.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Исполнять обязанности главы НБУ будет Яков Смолий

Со среды, 10 мая, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева должна покинуть свой пост.

Исполнять обязанности главы НБУ будет Яков Смолий

До окончательного согласования кандидатуры нового главы регулятора, исполнять обязанности будет первый заместитель действующего главы НБУ Яков Смолий. Об этом вчера в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, длительный междупленарный период привел к тому, что президент не смог до конца провести консультации с следующей кандидатурой, которая будет предложена на должность председателя НБУ.

Если Гонтарева уходит в отпуск, а именно 10 мая заканчивается срок, когда она объявила о том, что намерена подать в отставку, то выполнять ее обязанности будет первый заместитель Яков Смолий. Глава государства определится с новой кандидатурой после политических консультаций с парламентом, - пояснила политик, добавив, что Гонтарева представит отчет в Верховной Раде о своей работе, если будет такая необходимость.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 апреля Гонтарева объявила о своей отставке.


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