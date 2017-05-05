08:38 05.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent в пятницу утром, пятого мая 2017 года, опустилась ниже отметки в 48 долларов за баррель.
 

Цена нефти Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга агенства Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:15 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 47,08 доллара за баррель. В свою очередь это на 2,63 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В связи с этим фьючерсы на нефть снизились на 2,73%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,13 доллара за баррель, потеряв 3,05%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть марки Brent - это одна из общепризнанных "ценностей" мировой экономики, наравне с золотом и долларом США. Так, цена на нефть третьего мая 2017 года, выросла в цене до 50,86 доллара за баррель.


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