Цена нефти Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга агенства Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:15 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 47,08 доллара за баррель. В свою очередь это на 2,63 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В связи с этим фьючерсы на нефть снизились на 2,73%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,13 доллара за баррель, потеряв 3,05%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть марки Brent - это одна из общепризнанных "ценностей" мировой экономики, наравне с золотом и долларом США. Так, цена на нефть третьего мая 2017 года, выросла в цене до 50,86 доллара за баррель.