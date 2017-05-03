Всемирный банк утвердил выделение Украине 150 млн долларов

Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

Как отмечается, деньги будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины.

"Украина располагает креативным и уникальным бизнес-потенциалом и может производить высококачественные конкурентные товары", - отметил Сату Кахконен, директор банка по Белоруссии, Молдавии и Украине.

Тем не менее многие препятствия ограничивают способность Украины экспортировать, поскольку есть недостаток качественного финансирования.

По словам Кахконена, малые и средние предприятия помогут украинскому государству увеличить экспорт и оживить экономический рост во всей стране.

Также отметим, что проект будет реализован "Укрэксимбанком". В свою очередь украинское финансовое учреждение предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе. Кроме того, последние будут финансировать украинские предприятия-участники программы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", впервые в истории МВФ одобрил четвертый транш кредита для Украины. Так, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривны.