Белорусы не были допущены к ремонту украинских автодорог

По итогам данного Петром Порошенко организовать сотрудничество в Белоруссией в автодорожной области на Волыни компании из Беларуси было отказано в тендере на проведение ремонта.
Так, Служба автодорог, что на Волыни, отказала компании из Беларуси в тендере по ремонту автодорог. По сведениям сайта запупок – уже объявили тендер на проведение ремонта автодорог госзначения – от Устилуга до Ровно, и стоимость этих работ – 240 миллионов гривен.
Заявки для участия подавали “Луцкавтодор ”, а также была заявка от “Автомагистраль-Юг”. Участвовать хотела и компания “Дорожно-строительный трест номер 4”, работающая в Беларуси.
Как сообщал УРА-Информ, к Евровидению-2017 для ремонта дорог столица потратит 912 миллионов.