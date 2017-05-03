Белорусы не были допущены к ремонту украинских автодорог

Так, Служба автодорог, что на Волыни, отказала компании из Беларуси в тендере по ремонту автодорог. По сведениям сайта запупок – уже объявили тендер на проведение ремонта автодорог госзначения – от Устилуга до Ровно, и стоимость этих работ – 240 миллионов гривен.

Заявки для участия подавали “Луцкавтодор ”, а также была заявка от “Автомагистраль-Юг”. Участвовать хотела и компания “Дорожно-строительный трест номер 4”, работающая в Беларуси.

Как сообщал УРА-Информ, к Евровидению-2017 для ремонта дорог столица потратит 912 миллионов.