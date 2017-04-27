Дефицит бюджета Украины снизился до 10 миллиардов гривен - Госказначейство

Это на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года. Год назад дефицит оставался на уровне 10,6 миллиардов гривен.

Такие данные в четверг, 27 апреля, обнародовала Государственная казначейская служба Украины. По данным ведомства, доходы госбюджета за этот период составили 174,7 миллиардов гривен, а расходы – 184,5 миллиардов гривен.

Вместе с тем сводный бюджет за первых три месяца года выполнен с профицитом на уровне четырех миллиардов гривен, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за отчетный период составили 220,5 миллиардов гривен, а расходы – 216,5 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, доходы в госбюджет Украины в 2017 году предусмотрены в размере 721,4 миллиардов гривен, а расходы – 790,4 миллиардов гривен. При этом дефицит бюджета должен составить 77,5 миллиардов гривен – 3% ВВП.