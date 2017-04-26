В Финляндии изымают из оборота юбилейную монету из-за расстрела

Власти считаю, что монета с изображением расстрела времен гражданской войны неприемлема. Как пояснил министр финансов страны Петтери Орпо, он был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с таким изображением.

Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости, – сказал Орпо, добавив, что министерство финансов принимает решение по выпуску денег, однако за внешний вид отвечает специальная художественная комиссия.

Он также подчеркнул, что Финляндии сто лет единая нация и он не понимает, как такое могло произойти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 марта, Великобритании начала замену монет номиналом в один фунт. В обращение входят новые монеты, которые монетный двор Британии уже назвал самыми защищенными в мире, поскольку новая двенадцатигранная монета оснащена специальными мерами защиты от подделок. Она должна постепенно заменить свою круглую предшественницу.