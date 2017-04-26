Порошенко пригласил белорусские предприятия строить дороги в Украине

Как пояснил в среду, 26 апреля, в Беларуси на совместном брифинге со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, глава украинского государства, есть договоренности о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров и услуг.

Мы ждем белорусские предприятия на тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендеры по строительству на территории Беларуси, - подчренул Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Беларусь возобновили производственную кооперацию в сфере сельскохозяйственного, энергетического машиностроения.