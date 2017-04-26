13:26 26.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Омелян предложил правительству снизить портовые тарифы и сборы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду, 26 апреля, на заседании правительства предложил снизить портовые тарифы и сборы.

Омелян предложил правительству снизить портовые тарифы и сборы

По его словам, его ведомство подготовило проект решения о снижении портовых тарифов и сборов. Как пояснил министр на заседании, он надеется, что в ближайшее время на рассмотрение Кабмина будет внесено предложения по сокращению портовых тарифов и сборов.

Уже в этом году Мининфраструктуры планирует привлечь к работе в Украине мировых портовых операторов. Это будет четкий сигнал всем инвесторам как Китая, Европы, так и арабского мира, что в Украину можно и нужно инвестировать, - заверил Омелян.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсмна объявил начало реформы правительственного управления. По его словам, до конца года будет реформировано девять министерств, а также привлечено более тысячи новых специалистов.


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