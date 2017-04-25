Розенко пообещал, что пенсионная реформа заработает с нового года

Она нужно не для Международного валютного фонда, она необходима для самой Украины. Об этом в понедельник вечером, 24 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр страны Павел Розенко.

Он также подчеркнул, что реформа в первую очередь нужна нынешним пенсионерам, которые ждут повышения пенсий. Это шанс для молодого поколения получить достойную пенсию в старости, - подчеркнул вице-премьер, добавив, что дискуссии с МВФ продолжаются непросто.

В Меморандуме с Фондом нет ни одного упоминания о необходимости повышения пенсионного возраста. Главное, что должна сделать Украина по пенсионной реформе это то, что она должна заработать в Украине с 1 января 2018, - пояснил Розенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Розенко 18 апреля заявил, что Кабмин пока что трудится над собственной схемой пенсионной реформы. При этом представитель миссии МВФ в Украине отмечал, что внедрение в стране накопительной системы пенсий сейчас преждевременно, поскольку в Украине нет нужной правовой базы и не так развиты финансовые рынки.