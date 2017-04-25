Нацбанк на вторник укрепил гривну

Национальный банк Украины установил на вторник, 25 апреля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2667,3697 грн;
100 евро - 2893,5627 грн;
10 российских рублей - 4,7564.
При этом регулятор установил на 25 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1101,422027;
Серебро - 15,453416;
Платина - 838,851248;
Палладий - 682,426114.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 апреля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2673,2780 грн;
100 евро - 2859,8728 грн;
10 российских рублей - 4,7541.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены.
В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).
Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018.