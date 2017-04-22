В Украине сократилось количество обращений за субсидиями

Это - примерно на 1,5% меньше – если сравнивать с январем-мартом прошлого года. Такие сведения распространили в Госстате. Так, с января по март нынешнего года за субсидиями для оплаты ЖКУ обратилися примерно миллион и 187 тысяч семей.

Это – примерно на 1,5% меньше, чем обращений было за такой же период в прошлом году. На домохозяйства именно в городах подобных обращений было примерно 65% - также сказано в сообщении. А назначили с начала года субсидий в количестве миллиона 394 тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Киевсовет обнародовал сумму субсидий, на которую смогут рассчитывать жители столицы.