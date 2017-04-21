Розничная торговля в Украине за 3 месяца выросла на 3,1%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, за отчетный период составил 121 млрд. 880,6 млн. грн, что 3,6% больше данных за январь-март 2015 г.

В свою очередь объем розничного товарооборота за март составил 43 млрд. 349,8 млн. грн, что на 13,4% больше показателя января 2016 г.

Таким образом, больше всего вырос оборот розничной торговли в Кировоградской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях – на 7,6%, 7%, 6,2% и 6,2% соответственно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", зона свободной торговли со странами членами ГУАМ позволит увеличить экономическое сотрудничество Украины. Таким образом, это поможет снять существующие некоторые ограничения.