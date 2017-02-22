17:53 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцам обещают препараты от гепатита С по 300 долларов

Кабмин 25 января согласовал заключение соглашения с биофармацевтической компанией Gilead. 

Украинцам обещают препараты от гепатита С по 300 долларов

22 февраля прошло официальное подписание данного соглашения, позволяющего обеспечить украинцев лекарственными препаратами - для лечения гепатита С. Об этом передает правительственный портал.

В рамках договора установят максимальную цену на лекарства от гепатита С, которые закупит государство у компании Gilead. Упаковка препарата "Совалди" обойдется в 250 долларов США, а препарата "Харвони" – в 300 долларов. Одни из наиболее низких цен в Европе предложенные в рамках программы доступности лекарств (Global Access Program), в которую Украина была включена в июле 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, на лечение вирусного гепатита в 2016 г. выделен 121 млн грн.


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