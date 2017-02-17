10:57 17.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запасов угля на Авдеевском коксохиме осталось на 15 суток

По состоянию на сегодняшний день, на Авдеевском коксохимическом заводе запасов угля осталось на 15 суток.

Запасов угля на Авдеевском коксохиме осталось на 15 суток

При этом во время недавнего обстрела города завод не пострадал и на данный момент работают два цеха. Об этом в пятницу утром, 17 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор завода Муса Магомедов.

По его словам, завод сейчас генерирует теплоенергию и надеется, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока он заканчивается. Сейчас работают два коксовых цеха - первый, второй, третий и четвертый находятся в консервации.

Первый у нас - по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону, но и, само собой, дефицит электроэнергии, - пояснил Магомедов, добавив, что в случае остановки Авдеевского коксохима, на постройку аналогичного завода понадобится как минимум десять лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Алчевский металлургический комбинат, который расположен на территории не подконтрольной Киеву Луганской области, однако зарегистрирован в Украине, во вторник, заявил, что прекращает выплавку чугуна.


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