Запасов угля на Авдеевском коксохиме осталось на 15 суток

При этом во время недавнего обстрела города завод не пострадал и на данный момент работают два цеха. Об этом в пятницу утром, 17 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор завода Муса Магомедов.

По его словам, завод сейчас генерирует теплоенергию и надеется, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока он заканчивается. Сейчас работают два коксовых цеха - первый, второй, третий и четвертый находятся в консервации.

Первый у нас - по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону, но и, само собой, дефицит электроэнергии, - пояснил Магомедов, добавив, что в случае остановки Авдеевского коксохима, на постройку аналогичного завода понадобится как минимум десять лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Алчевский металлургический комбинат, который расположен на территории не подконтрольной Киеву Луганской области, однако зарегистрирован в Украине, во вторник, заявил, что прекращает выплавку чугуна.