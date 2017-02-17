Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 8,7 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 февраля уменьшился до 8,769 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Как отмечается, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 66,56 млн. куб. м газа.
В свою очередь за 15 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 41,76 млн.куб. м, из Польши - 4,47 млн. куб. м, из Венгрии - 3,14 млн. куб. м газа.
В настоящие время украинские ПХГ заполнены на 28%. Кроме того, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинских ПХГ осталось менее девяти млрд куб. м газа.