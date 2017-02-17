Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 8,7 млрд куб. м

Как отмечается, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 66,56 млн. куб. м газа.

В свою очередь за 15 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 41,76 млн.куб. м, из Польши - 4,47 млн. куб. м, из Венгрии - 3,14 млн. куб. м газа.

В настоящие время украинские ПХГ заполнены на 28%. Кроме того, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинских ПХГ осталось менее девяти млрд куб. м газа.