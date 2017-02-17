Нормы закона о пенсии должны быть пересмотрены, - Рева

Речь идет о том, что в стране пенсионеры разные и работники тоже разные. Если говорить о тех людях, которые имеют невысокую пенсию, на которую достойно прожить нельзя, то, наверное, нужно ставить вопрос о том, что их кто-то лишит пенсии или зарплаты и правильно ли это было.

Об этом в четверг вечером, 16 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева. При этом глава ведомства пояснил, что если человек работает министром, генпрокурором или каким-то другим чиновником, заработные платы у них не такие, как у простых граждан. Соответственно и размеры пенсий другие. Возникает вопрос, если человек получает такую пенсию и работает, нужно ли ему платить пенсию. Я, как министр, думаю, что, наверное, нужно четко определится, или ты идешь на пенсию и освобождаешь место, или ты работаешь, получаешь заработную плату, тогда не получаешь пенсию.

Это законно, и я считаю, что это социально справедливо, - заверил Рева, добавив, что нормы должны быть урегулированы законом, чтобы не возникало вопроса. Все, что люди заработали, они должны получить, - подытожил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство не будет ограничивать права работающих пенсионеров.