На заседании СНБО силовой метод разблокирования путей не обсуждался, - Насалик

Об этом после заседания СНБО рассказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. При этом глава ведомство заверил, что он не знает, кто именно стоит за блокадой железнодорожных путей на Донбассе, а правительство еще летом давало поручение готовиться к возможной блокаде, правда, со стороны сепаратистов.

Такая подготовка дала возможность даже в режиме чрезвычайного положения обеспечивать работу энергосистемы страны в штатном режиме, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с блокадой Донбасса, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз энергобезопасности.