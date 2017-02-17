07:44 17.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На заседании СНБО силовой метод разблокирования путей не обсуждался, - Насалик

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в четверг, 16 февраля, не обсуждал вопрос силового решения блокады Донбасса.

На заседании СНБО силовой метод разблокирования путей не обсуждался, - Насалик

Об этом после заседания СНБО рассказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. При этом глава ведомство заверил, что он не знает, кто именно стоит за блокадой железнодорожных путей на Донбассе, а правительство еще летом давало поручение готовиться к возможной блокаде, правда, со стороны сепаратистов.

Такая подготовка дала возможность даже в режиме чрезвычайного положения обеспечивать работу энергосистемы страны в штатном режиме, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с блокадой Донбасса, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз энергобезопасности.


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