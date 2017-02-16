В Черном море обнаружены крупные залежи газа

Его запасы составляют от 10 до 20 миллиардов кубических метров природного газа. Как заявил в четверг, 16 февраля, генеральный директор компании Black Sea Oil and Gas, которая выявила залежи, по предварительным данным, обнаруженные залежи составляют около десяти процентов потребляемого в Румынии газа на протяжении пяти лет.

Он также пояснил, что если удастся оформить необходимые документы до конца текущего года, то уже через два года компания сможет приступить к добыче газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вернувшееся из первого рейса единственное в Украине государственное научно-исследовательское судно "Искатель" обнаружило в Одесской области крупные залежи шельфового природного газа.