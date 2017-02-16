Список товаров, которые можно перевозить через линию соприкосновения на Донбассе, будет пересмотрен, - Порошенко

Вместе с тем безработные шахтеры на неподконтрольной Украине территории пополнят ряды боевиков. Такое мнение высказал в Киеве в четверг, 16 февраля, на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что лишиться работы могут до 300 тысяч, а государство потеряет до двух миллиардов долларов валютной выручки с соответствующими последствиями для курса гривны. Глава государства также подчеркнул, что блокада угрожает отключением отопления во многих населенных пунктах.

Вместе с тем Порошенко заверил, что поручил правительству пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения на Донбассе.

Вчера я провел совещание при участии премьер-министра. Мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения, а силовым структурам поручено усилить борьбу с контрабандой, - пояснил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, чрезвычайные меры на рынке электроэнергии Украины вступят в силу с пятницы, 17 февраля. Такие меры будут действовать в течение месяца.