Окончательный вариант пенсионной реформы еще не готов, - Розенко

Он еще не готов и на данный момент над проектом пенсионной реформы идет работа. Об этом в среду, 15 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, на самом деле сегодня идет серьезная работа на уровне Министерства социальной политики с участием экспертных групп. Ведутся также переговоры с Международным валютным фондом.

Необходимо наработать окончательный вариант пенсионной реформы, - пояснил Розенко, добавив, что вопрос о повышении пенсионного возраста на данный момент снят. Никаких предложений для повышения пенсионного возраста в Украине правительство вносить не буде, - заверил вице-премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что поступления от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины превысили план на 18% в январе 2017 года.