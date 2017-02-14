13:32 14.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине 118 тысяч семей получили "теплые кредиты", - Гройсман

"Теплые кредиты" получили в Украине уже  118 тыс. домохозяйств. 

В Украине 118 тысяч семей получили

Об этом в рамках отчета о деятельности Кабмина на заседании украинского правительства заявил премьер страны  Владимир Гройсман. По его словам - по системе "теплые кредиты" уже привлекли 118 000 домохозяйств в Украине – подчеркнул Гройсман.

Он также напомнил, что правительство внедряет сейчас программу модернизации жилищного фонда. Известно, что правительство Украины уже продлило действие программы "теплых кредитов" в 2017 г. и усовершенствовало процедуру, предусмотрев объем финансирования в сумме 400 млн грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине была продлена программа " теплых кредитов" – сообщал ранее Геннадий Зубко.


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