08:58 14.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ПХГ Украины заполнены газом на 28%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 февраля уменьшился до 8,969 млрд. куб. м.

ПХГ Украины заполнены газом на 28%

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Сообщается, что в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 74,82 млн. куб. м газа. 

Кроме того, в данных за 12 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 41,31 млн. куб. м, из Польши - 3,87 млн. куб. м, из Венгрии - 3,13 млн. куб. м газа.

"На сегодня украинские ПХГ заполнены на 28%", - говорится в сообщении.

Также отметим, что на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запасы голубого топлива ПХГ Украины снизились до уровня 8,969 млрд куб. метров. 


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