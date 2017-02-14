ПХГ Украины заполнены газом на 28%

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Сообщается, что в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 74,82 млн. куб. м газа.

Кроме того, в данных за 12 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 41,31 млн. куб. м, из Польши - 3,87 млн. куб. м, из Венгрии - 3,13 млн. куб. м газа.

"На сегодня украинские ПХГ заполнены на 28%", - говорится в сообщении.

Также отметим, что на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запасы голубого топлива ПХГ Украины снизились до уровня 8,969 млрд куб. метров.