Наличный доллар во вторник повысился до 27,55 гривен

Наличный евро набрал шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,55 гривен, а евро продается по 29,41 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,80-27,35, продажи 27,39-28,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0906, продажи - 27,5458 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,15, продажи - 29,10-30,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,6755, продажи - 29,4121 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,660, продажи - 4,630-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,317, продажи - 4,759 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 13 февраля, наличный доллар повысился на две копейки. Наличные евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,54 гривен, а евро продавался по 29,47 гривен за евро.