Импортировать электроэнергию из России Украина не будет, - Насалик

Страна больше импортировать энергию из Российской Федерации не будет. Об этом в понедельник, 13 февраля, в эфире оного из украинских телеканалов заявил министр топлива и угольной промышленности Игорь Насалик. При этом по его мнению, этот вариант даже рассматривать не стоит, поскольку его в Украине больше не будет.

В то же время министр заверил, что за 2-2,5 года Украина может избавиться от зависимости от антрацитовой группы угля. Начиная с 2014 года добыча угля газовой группы в Украине уменьшилась вдвое.

В этом году мы планируется увеличение ее на 40-60% по сравнению с 2016 годом, поэтому его импорт из-за рубежа не планируется, - заявил Насалик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Насалик сообщил, что в Украине введены в действие два из четырех ранее разработанных проектов по замещению угля антрацитовой группы.