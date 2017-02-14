Гройсман представил отчет о работе правительства в 2016 году

Сегодня на заседании правительства его глава Владимир Гройсман, заверил, что Кабмин выполнил задачи по обеспечению создания предпосылок для развития экономики. В частности, по его словам, благодаря взвешенной политике и проведению первоочередных реформ правительству удалось обеспечить долгожданный рост ВВП, динамика которого превысила прогнозы многих украинских экспертов и международных организаций.

По итогам девяти месяцев прошлого года рост реального ВВП составил 1,3% с учетом роста на 0,1% в первом квартале к соответствующему кварталу предыдущего года на 1,4% - во втором квартале, на 2% - в третьем квартале, - говорится в представленном документе. Там также сказано, что по итогам ушедшего года ожидается, что ВВП вырастет ориентировочно на 2%.

В то же время негативное влияние внешних факторов удалось практически нивелировать, а существенным фактором улучшения экономической динамики стали и начаты структурные изменения, - пояснили в Кабмине, добавив, что в течение года было принято четыре законопроекта, 21 постановление и 13 распоряжений Кабинета министров, 14 приказов Нацдержслужбы и Минсоцполитики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил, что Кабинет министров в ближайшее время представит план действий на среднесрочную перспективу.