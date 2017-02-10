Украинские АЭС за сутки произвели 268,83 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Как отмечается, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. В настоящие время на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

Кроме того, на энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 108-е сутки капитального планового ремонта. В свою очередь на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 78-е сутки среднего планового ремонта.

"Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 005 МВт, ХАЭС - 2020 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские АЭС ранее за сутки произвели 268,99 млн кВт-ч электроэнергии.