09:35 10.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские АЭС за сутки произвели 268,83 млн кВт-ч электроэнергии

За прошедшие сутки, 9 февраля, станции выработали 268,83 млн кВт-ч электроэнергии. 

Украинские АЭС за сутки произвели 268,83 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Как отмечается, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. В настоящие время на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

Кроме того, на энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 108-е сутки капитального планового ремонта. В свою очередь на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 78-е сутки среднего планового ремонта.

"Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 005 МВт, ХАЭС - 2020 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", украинские АЭС ранее за сутки произвели 268,99 млн кВт-ч электроэнергии.


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