17:31 10.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал выделение 15 миллиардов гривен на строительство дорог

На строительство автодорог в Украине в 2017 г. дополнительно выделят 15 млрд грн.

Порошенко анонсировал выделение 15 миллиардов гривен на строительство дорог

Средства будут выделены от Нацбанка Украины. Об этом поведал президент Украины Петр Порошенко – в рамках рабочего визита в Ивано-Франковскую область. Порошенко подчеркнул, что уже отдал поручение 15 млрд грн. от Нацбанка направить на автодороги и распространить удачный эксперимент, который стартовал в Одесской области.

Президент также подчеркнул, что построят более двух тыс. км автодорог в 2017 г. Сегодня в Ивано-Франковске пройдет совещание, на котором обсудят совершенствование процедуры тендеров – добавил Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Львовская область получит на ремонт дорог миллиард гривен.


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