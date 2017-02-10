Порошенко анонсировал выделение 15 миллиардов гривен на строительство дорог

Средства будут выделены от Нацбанка Украины. Об этом поведал президент Украины Петр Порошенко – в рамках рабочего визита в Ивано-Франковскую область. Порошенко подчеркнул, что уже отдал поручение 15 млрд грн. от Нацбанка направить на автодороги и распространить удачный эксперимент, который стартовал в Одесской области.

Президент также подчеркнул, что построят более двух тыс. км автодорог в 2017 г. Сегодня в Ивано-Франковске пройдет совещание, на котором обсудят совершенствование процедуры тендеров – добавил Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Львовская область получит на ремонт дорог миллиард гривен.