18:39 07.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил зачисление 95% ренты за использование недр в госбюджет

Закон вступит в силу первого января 2018 г.

Порошенко одобрил зачисление 95% ренты за использование недр в госбюджет

Президент Петр Порошенко подписал закон про зачисление части рентной платы за использование недр с целью добычи нефти, газа и газового конденсата - в местные бюджеты. Закон вступит в силу первого января 2018 г.

Об этом передает пресс-служба президента. Законом №1793-VIII, принятым Радой 20 декабря 2016 г., вносят изменения в Бюджетный кодекс – касательно зачисления рентной платы за использование недр для добычи природного газа, нефти и газового конденсата. Целью данного закона является стимулирование развития областей, на территории которых идет добыча углеводородов.  Согласно изменениям, к доходам общего фонда госбюджета зачисляются 95% рентной платы за использование недр.

Как сообщал УРА-Информ, Украина готова закупить 1,5-4 млрд куб м газа.


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