08:55 07.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 55 долл. за баррель

Цены на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 55,83 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 55 долл. за баррель

Об этом передают данные Bloomberg.

Отметим, что по состоянию на седьмое февраля, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

В свою очередь цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,09 доллара за баррель, прибавив 0,15%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском Министерстве финансов называют текущий курс рубля завышенным, поэтому не исключена девальвация в 10%. При цене нефти в 55 долларов за баррель расчетный равновесный курс рубля составит без конвертации сверхплановых доходов 58,05 руб./$, при реализации этой политики – 64,9 руб./$. 


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