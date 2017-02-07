Нефть Brent торгуется выше 55 долл. за баррель

Об этом передают данные Bloomberg.

Отметим, что по состоянию на седьмое февраля, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

В свою очередь цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,09 доллара за баррель, прибавив 0,15%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском Министерстве финансов называют текущий курс рубля завышенным, поэтому не исключена девальвация в 10%. При цене нефти в 55 долларов за баррель расчетный равновесный курс рубля составит без конвертации сверхплановых доходов 58,05 руб./$, при реализации этой политики – 64,9 руб./$.