13:45 06.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минфине расставили приоритеты

Главной целью Министерства финансов Украины станет реформа Государственной фискальной службы.

В Минфине расставили приоритеты

С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Данилюк. "Когда мы говорим о планах на следующий год, мы говорим о том, чтобы мы закрепили успехи по реформированию ГФС", – отметил чиновник.

Он также добавил, что это главный приоритет Минфина в следующем году.

Напомним, что ранее Данилюк предупредил о том, что переговоры Украины с МВФ находятся на последних этапах. Сейчас обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что может стать драйвером экономики для Украины. По мнению главы правительства – это не что иное, как улучшение инфраструктуры. 


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