В Минфине расставили приоритеты

С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Данилюк. "Когда мы говорим о планах на следующий год, мы говорим о том, чтобы мы закрепили успехи по реформированию ГФС", – отметил чиновник.

Он также добавил, что это главный приоритет Минфина в следующем году.

Напомним, что ранее Данилюк предупредил о том, что переговоры Украины с МВФ находятся на последних этапах. Сейчас обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что может стать драйвером экономики для Украины. По мнению главы правительства – это не что иное, как улучшение инфраструктуры.