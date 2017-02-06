ПХГ Украины заполнены газом на 30%

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". В течение суток с ПХГ Украины было отобрано 58,89 млн. куб. м газа.

"В Украину за сутки поступило из Словакии 40,60 млн куб. м, из Польши - 3,71 млн. куб. м, из Венгрии - 3,55 млн. куб. м газа", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 30%. Также на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на первое февраля объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 9,792 млрд куб. м.