Борис Джонсон не считает нужным смягчать санкции против России

Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет. Такое мнение высказал в понедельник, 6 февраля, журналистам в преддверие Совета Европейского союза по иностранным делам в Брюсселе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. С его точной зрения согласился и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он отметил, что санкции, как минимум, нужно сохранить, потому что он не видим причин для их снятия.

В свою очередь министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо также заявил о важности сохранения санкции против Российской Федерации. Он пояснил, что нужно добиться полной имплементации минских соглашений. Только при этом условии, можно будет пересмотреть политику санкций, - сказал глава МИД Испании журналистам в Брюсселе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, санкции против Российской Федерации должны быть продлены. Европейский союз продлил свои санкции в июне и до сих пор ничего не изменилось. Об этом в понедельник, 10 октября, на конференции в немецком Пассау, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.