12:56 06.02.2017 | Экономика | Новости
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Борис Джонсон не считает нужным смягчать санкции против России

Смягчать европейские санкции против России еще нельзя.

Борис Джонсон не считает нужным смягчать санкции против России

Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет. Такое мнение высказал в понедельник, 6 февраля, журналистам в преддверие Совета Европейского союза по иностранным делам в Брюсселе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, необходимо продолжать оказывать давление на Россию. С его точной зрения согласился и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он отметил, что санкции, как минимум, нужно сохранить, потому что он не видим причин для их снятия.

В свою очередь министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо также заявил о важности сохранения санкции против Российской Федерации. Он пояснил, что нужно добиться полной имплементации минских соглашений. Только при этом условии, можно будет пересмотреть политику санкций, - сказал глава МИД Испании журналистам в Брюсселе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, санкции против Российской Федерации должны быть продлены. Европейский союз продлил свои санкции в июне и до сих пор ничего не изменилось. Об этом в понедельник, 10 октября, на конференции в немецком Пассау, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.


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