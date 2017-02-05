ООН настаивает, что пенсии на оккупированном Донбассе должна платить Украина

Организация настаивает на возобновлении выплат и уверена, что пенсии на этих территориях должна платить Украина. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил координатор систем ООН в Украине Нил Уокер.

По его словам, есть случаи, когда людей убирали из списков выплат, а такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных.

ООН настаивает на том, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или переселенцами, - заявил Уокер, добавив, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Министерства социальной политики Украины по социальным выплатам и пенсиям для жителей Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что около 560 тысяч людей пожилого возраста с неподконтрольных территорий обеспечивают пенсиями по особому порядку.