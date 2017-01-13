15:19 13.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Розенко рассказал о повышении цен на продукты

Вице-премьер Украины Павел Розенко отметил, что рост цен на продукты питания никак не связан с повышением до 3200 грн минимальной зарплаты. 

Розенко рассказал о повышении цен на продукты

Об этом вице-премьер сообщил во время визита в Ивано-Франковск. По его словам - повышение цен не связано с поднятием минималки. Следует понимать, что экономический процесс и правительство не имеет рычагов влияния, чтобы в магазинах были снижены цены - заявил Розенко.

При этом также во время брифинга вице-премьер отметил, что на Прикарпатье созданы рабочие группы, которые станут мониторить ситуацию по бюджетным учреждениям, чтобы права людей не ущемлялись.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман назвал удачным эксперимент с отменой государственного регулирования цен.


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